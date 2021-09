Leichte Entspannung im Vorarlberger Straßenstreit .

Die Vorbereitungen für die Bodensee-Schnellstraße S18 in der Variante CP werden von der Asfinag trotz der Evaluierung durch Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) ohne Unterbrechung fortgeführt. Das war laut Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ein wesentliches Ergebnis eines etwa einstündigen Gesprächs mit der Ministerin am Montag, an dem auch Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) teilnahm. Die Gesprächsatmosphäre war laut Wallner "vernünftig".