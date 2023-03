Biathlon Bö gewann auch letztes Saisonrennen und feierte 19. Sieg

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Johannes Thingnes Bö überragte wieder einmal alle/Archivbild Foto: APA/AFP

J ohannes Thingnes Bö hat am Sonntag in Oslo seiner sensationellen Saison im Biathlon-Weltcup zum Schluss die Krone aufgesetzt. Der norwegische Topstar gewann das 15-km-Massenstart-Rennen und feierte seinen 19. Saisonsieg. In 23 Einzelrennen wurde er noch dreimal Dritter und einmal Zwölfter. Eine bisher nie da gewesene Bilanz. Bö gewann mit zwei Fehlschüssen nach 38:51,9 Minuten vor dem Schweizer Niklas Hartweg (+26,2/0) und Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen (+35,2/0).