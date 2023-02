Biathlon Bö holt zum WM-Abschluss Bronze und siebente Medaille

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bö mit Medaillen in allen sieben WM-Rennen Foto: APA/AFP

J ohannes Thingnes Bö hat seine ausgezeichnete Biathlon-WM am Sonntag in Oberhof nicht mit seiner sechsten Goldmedaille gekrönt. Weil er den letzten WM-Schuss nicht traf, wurde es Bronze. Dennoch hat sich der Norweger nach fünf Mal Gold und Staffel-Silber in allen sieben Bewerben eine Medaille umgehängt. Bö ist damit der erfolgreichste Athlet bei einer Biathlon-WM überhaupt. Gold im Massenstart ging an Sebastian Samuelsson vor seinem schwedischen Landsmann Martin Ponsiluoma.