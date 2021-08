Moretti und Helnwein erhielten Europäischen Kulturpreis .

Mit dem Schauspieler Tobias Moretti und dem Künstler Gottfried Helnwein sind am Samstagabend in der Bonner Oper auch zwei Österreicher mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet worden. Unter den insgesamt zehn Preisträgern waren auch die Hard-Rock-Band Scorpions, die Jazz-Pop-Sängerin Katie Melua und der Geiger David Garrett. Die Gala in der Geburtsstadt von Ludwig van Beethoven stand im Zeichen des Jubiläumsjahres zum 250. Geburtstag des Komponisten.