Segeln Bontus und Kornelli starten bei WM stark in Kite-Konkurrenz

Bontus (ganz links) segelt im Kite im Spitzenfeld Foto: APA/SAILING ENERGY / WORLD SAILING

V alentin Bontus liegt nach dem Auftakt der Formula-Kite-Regatta im Rahmen der Segel-Weltmeisterschaften vor Den Haag im Spitzenfeld. Der 22-Jährige klassierte sich in drei von vier Rennen am Montag unter den Top drei und reihte sich in der Gesamtwertung als Sechster ein. Alina Kornelli liegt nach drei Top-Zehn-Platzierungen in der neo-olympischen Klasse als Siebente ebenfalls auf gutem Kurs.

Lara Vadlau/Lukas Mähr schlossen die einzige Wettfahrt in der 470er-Klasse als Sechste ab, das gesamt auf dem siebenten Platz gereihte Duo schaffte damit souverän den Einzug in die Goldflotte. Rosa Donner/Niklas Haberl (50. der Qualifikation) setzen die WM in der Silberflotte fort. Im Nacra 17 fuhren Lukas Haberl/Tanja Frank und Laura Farese/Matthäus Zöchling in den Auftaktrennen der Goldflotte jeweils zwei Top-Acht-Resultate ein. Als 12. und 13. fehlen den beiden österreichischen Booten aktuell 17 bzw. 19 Punkte auf einen Olympia-Quotenplatz. Drei Rennen sind in dieser Klasse noch offen.