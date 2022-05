Straßenrennen Bora-Profi Hindley fixiert ersten australischen Giro-Sieg

Giro-Sieger Hindley in Feierlaune Foto: APA/AFP

D er Australier Jai Hindley hat sich den Sieg beim Giro d'Italia anders als 2020 im abschließenden Zeitfahren nicht mehr nehmen lassen. Der am Vortag in den Dolomiten ins Rosa Trikot gekletterte 26-Jährige behauptete seine Führung am Sonntag in Verona über 17 Kilometer vor Richard Carapaz souverän. Damit gewann die Italien-Rundfahrt bei der 105. Auflage erstmals ein Mann aus Down Under. Zudem sorgte Hindley für den ersten Erfolg des deutschen Bora-Teams bei einer Grand Tour.