Neuer Außenminister Linhart zu Besuch in Sarajevo

Österreichs neuer Außenminister Michael Linhart (ÖVP) absolviert am Donnerstag und Freitag seinen ersten Auslandbesuch. Linhart ist in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo zu Gast, wo er neben dem dreiköpfigen Staatspräsidium von Bosnien-Herzegowina auch Bürgermeisterin Benjamina Karić, Außenministerin Bisera Turković sowie den Hohen Repräsentanten, Christian Schmidt, und den EUFOR-Kommandanten Alexander Platzer treffen wird. Im Fokus steht die EU-Erweiterung am Westbalkan.

APA / NÖN.at Erstellt am 14. Oktober 2021 | 05:26