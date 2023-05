Boston Celtics gewinnen gegen Miami zweites Spiel

Zeitweise lag Boston mit 24 Punkten voran, mit Derrick White (24 Punkte), Marcus Smart (23), Jaylen Brown und Jayson Tatum (beide 21) traf ein Quartett zweistellig. "Mit dem Rücken zur Wand halten wir zusammen und kämpfen auf hohem Niveau, um noch eine Chance zu bekommen", sagte Celtics-Trainer Joe Mazzulla.

Am Samstag (Sonntag 02.30 MESZ) braucht es aber noch einen weiteren Sieg, um das Aus abzuwenden. Gespielt wird dann wieder in Miami. Drehen die Celtics die Serie tatsächlich, wäre dies eine Premiere: Noch nie in der Geschichte der NBA zog ein Team in die nächste Runde ein, das die ersten drei Spiele einer "best-of-Serie" verloren hat. Im NBA-Finale warten auf den Eastern-Conference-Champion die Denver Nuggets.

NBA-Ergebnis vom Donnerstag - Play-off-Halbfinale ("best of seven"): Eastern Conference, Finale: Boston Celtics - Miami Heat 110:97. Stand in Serie: 2:3