Neues Doping-Verfahren gegen Fury möglich .

Die britische Anti-Doping-Agentur (UKAD) wird sich mit den neuen Vorwürfen gegen Schwergewichts-Box-Weltmeister Tyson Fury befassen. "Wir setzen uns immer mit potenziellen Beweisen in Bezug auf Dopingvergehen auseinander und werden eine Untersuchung beginnen, wenn das notwendig ist", teilte UKAD am Montag mit. Die Organisation rief zudem dazu auf, sich mit Informationen an sie zu wenden.