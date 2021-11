Alvarez erster Vierfach-Weltmeister im Supermittelgewicht

Der derzeit als weltbester Boxer gefeierte Saul "Canelo" Alvarez hat in der Nacht auf Sonntag Caleb Plant in Las Vegas geschlagen und wurde damit erster Weltmeister der vier großen Verbände im Supermittelgewicht. Die Gürtel der WBA, WBO und WBC waren bereits im Besitz des 31-jährigen Mexikaners, nach dem K.o.-Sieg in der elften Runde gegen den US-Amerikaner Plant ist er nun auch Champion der IBF. Für Alvarez war es der 57. Sieg im 60. Kampf, 39 Erfolge gelangen vorzeitig.