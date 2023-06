Brände Brand auf Kitzbüheler Bauernhof nach sieben Stunden gelöscht

Der Bauernhof in Kitzbühel geriet in Vollbrand Foto: APA/ZOOM.TIROL

Werbung

I n Kitzbühel ist Sonntagabend ein Bauernhof in Vollbrand geraten. Der gesamte Dachstuhl stand in Flammen, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Nach rund sieben Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden, berichtete die Polizei. Das Feuer hatte offenbar seinen Anfang in der Scheune genommen haben. Die Ursache war vorerst unklar, die Ermittlungen werden am Montag fortgesetzt, hieß es.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich weder Personen noch Tiere auf dem Bauernhof. Die Feuerwehr Kitzbühel sowie jene aus umliegenden Orten standen mit 261 Mann im Einsatz. Nach Angaben von Bürgermeister Klaus Winkler gegenüber ORF Tirol haben Zeugen vor dem Ausbruch des Brands einen lauten Knall gehört. Schon kurz darauf hätten Flammen aus dem Dach geschlagen. Der Wohnbereich des Hofes sei glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehren waren um 19.00 Uhr alarmiert worden. Man bekämpfte die Flammen von vier Seiten, 15 Atemschutz-Trupps standen im Einsatz. Mit einem Kran-Lkw wurde das restliche Heu aus der Scheune herausgetragen, um damit weiteres Feuer zu verhindern.