Acht Tote bei Massenpanik in Diskothek .

Bei einer Massenpanik in einer Diskothek in Brasilien sind Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Sie seien in der Nacht auf Sonntag bei einer "Baile Funk"-Party in Paraisopolis im Süden von Sao Paulo totgetrampelt worden, wie das Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf das Gesundheitsamt berichtete.