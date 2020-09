"Es ist zunehmend schwieriger, einen Karneval ohne eine Impfung zu haben", sagte der Präsident der unabhängigen Sambavereinigung Leisa, Jorge Castanheira. "Ohne Sicherheit kann es keinen Karneval geben."

Bei der Veranstaltung ziehen Tänzer der 13 wichtigsten Sambaschulen der Metropole durch das Sambadrom, in dem Zehntausende Bewohner, Touristen und Prominente gemeinsam feiern. Dazu kommen Millionen weitere Menschen, die den Karneval in den Straßen der Stadt und an den Stränden feiern. Das Datum des Karnevals ist durch den liturgischen Kalender der römisch-katholischen Kirche festgelegt, da er ähnlich wie andere Faschingsumzüge vor Beginn der Fastenzeit stattfindet.