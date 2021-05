Massenproteste gegen Präsidenten Bolsonaro .

Zehntausende Menschen haben in Brasilien gegen Präsident Jair Bolsonaro demonstriert. Die Proteste in dutzenden Städten am Samstag bezogen sich vor allem auf den laxen Umgang des rechtsextremen Politikers mit der Corona-Pandemie, aber auch auf die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes. Die Demonstranten warfen Bolsonaro zudem vor, Rassismus und Gewalt in der brasilianischen Gesellschaft zu befördern.