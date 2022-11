Brauchtum Sarah aus Altenberg entzündete Friedenslicht in Bethlehem

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sarah in der Geburtsgrotte Foto: APA/ORF Oberösterreich

D ie zwölfjährige Sarah Noska aus Altenberg bei Linz hat am Dienstag in der Geburtsgrotte in Bethlehem das "ORF-Friedenslicht" entzündet. Begleitet wurde sie von einer Delegation des Landes Oberösterreich und Vertretern der Religionsgemeinschaften. Das Licht wird in den Wochen vor Weihnachten als Friedensgeste verteilt, Höhepunkt ist die Überreichung an Papst Franziskus am 14. Dezember im Rahmen einer Generalaudienz in Rom.