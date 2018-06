Bewaffneter in Wohnung verschanzt .

In Bregenz hat sich am Montagvormittag ein bewaffneter Mann in einer Wohnung verschanzt, nachdem er zuvor vermutlich eine junge Frau mit Schüssen tödlich verletzt hatte. Die Spezialeinheit Cobra drang in das Haus vor und evakuierte alle anderen dort befindlichen Personen, darunter eine Schwangere und ein Kind. Laut einer Nachbarin lebt in dem Gebäude eine Großfamilie mit mehreren Kindern.