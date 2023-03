Ski alpin Brennsteiner Vierter bei Odermatt-Führung in Kranjska

Stefan Brennsteiner ist in Kranjska Gora vorne dabei Foto: APA/BARBARA GINDL

S tefan Brennsteiner mischt beim von ihm geliebten Riesentorlauf von Kranjska Gora als Halbzeit-Vierter vorne mit, in Führung liegt aber Dominator Marco Odermatt. Der Schweizer war im ersten Durchgang des Klassikers am Podkoren bei Sonnenschein 0,65 Sek. schneller als Brennsteiner, der gute Pistenbedingungen auch mit Startnummer 13 zu einer Topfahrt zu nutzen wusste. Der Pinzgauer schloss die jüngsten drei Rennen in Kranjska Gora auf den Rängen zwei, fünf und drei ab.