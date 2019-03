Nach der Vorlage der Einschätzung von Geoffrey Cox zu Mittag blieb auch der weitere Ablauf in London unklar. Zwar war ursprünglich für den Abend ein Votum im Parlament angesetzt. In den Reihen der mit May verbündeten nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) wurde aber eine Verschiebung diskutiert. Die Regierungschefin sollte im Laufe des Tages zu den Abgeordneten sprechen.

May hatte die erste Abstimmung über den Brexit-Vertrag im Jänner deutlich verloren. Sollte die Vereinbarung trotz der Ergänzungen von den Abgeordneten abermals abgelehnt werden, ist am Mittwoch eine Abstimmung darüber geplant, ob Großbritannien ohne Abkommen aus der EU austritt ("No Deal"). Findet sich auch dafür keine Mehrheit, soll am Donnerstag über eine Verschiebung des Austrittstermins entschieden werden.

Großbritannien will nach bisherigem Stand am 29. März die EU verlassen. Bis Ende 2020 soll es eine Übergangsphase geben, in der dort noch EU-Recht gilt. Bei einem Brexit ohne Vertrag werden erhebliche konjunkturelle Folgen für beide Seiten befürchtet.

May hatte sich am Montagabend mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Mit ihr soll verhindert werden, dass die Notfallklausel für die Grenze zu Irland unbegrenzt in Kraft bleiben kann. Dieser sogenannte Backstop gilt als wichtigster Streitpunkt im britischen Parlament.

Cox erklärte am Dienstag, Großbritannien hätte im Falle von "unüberwindbaren Meinungsverschiedenheiten" weiter keine rechtliche Handhabe, um aus der Auffangregelung auszusteigen. Gleichzeitig sei das Risiko gesunken, dass Großbritannien unbefristet und unfreiwillig im Backstop gehalten werden könne.

Strategie der Regierung liege "in Fetzen"

Der Brexit-Experte der Oppositionspartei Labour, Keir Starmer, erklärte nach der Cox-Vorlage, die Strategie der Regierung liege "in Fetzen". Cox habe bestätigt, dass die jüngsten Ergänzungen den ursprünglichen Vertrag nicht signifikant verändert hätten. Brexit-Minister Stephen Barclay sagte dagegen, es sei sehr viel unwahrscheinlicher geworden, dass der Backstop in Kraft treten werde.

Unklar war zunächst die Position der DUP, die Mays Regierung im Unterhaus stützt. Ihre Stimmen könnten entscheidend sein. Die "Financial Times" berichtete unter Berufung auf DUP-Kreise, die Partei sehe sich außerstande, das Abkommen zu unterstützen.

Die Entwicklung führte an den Finanzmärkten zu einem Auf und Ab. Das Pfund Sterling schnellte zunächst zum Euro auf den höchsten Stand seit Mitte 2017, auch die Aktienkurse stiegen. Später dreht das Pfund ins Minus.