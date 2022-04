WikiLeaks-Gründer Britisches Gericht erlaubt Assange-Auslieferung an die USA

Lesezeit: 2 Min

Protest von Unterstützerin des WikiLeaks-Gründers Foto: APA/AFP/dpa

N ach jahrelangem juristischen Tauziehen hat ein britisches Gericht am Mittwoch formell die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA genehmigt. Der Westminster Magistrates Court erließ den Auslieferungsbeschluss, dem allerdings die britische Innenministerin Priti Patel zustimmen muss. Dem 50-jährigen Australier Assange droht in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan eine lebenslange Haftstrafe.