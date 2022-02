Bronze für Greiderer beim Auftakt der Kombinierer

Der Tiroler Lukas Greiderer hat mit dem Gewinn der Bronzemedaille für einen erfreulichen Einstand der Nordischen Kombinierer bei den Olympischen Winterspielen von Peking gesorgt. Gold im Normalschanzen-Bewerb schnappte sich am Mittwoch in Zhangjiakou der Deutsche Vinzenz Geiger vor Jörgen Graabak aus Norwegen. Weltcupleader und Weltmeister Johannes Lamparter (20) wurde in coronabedingter Abwesenheit einiger Größen nach anfänglicher Nervosität beim Olympia-Debüt nur Vierter.

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at