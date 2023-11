Festnahme Brutaler Überfall auf 92-jährige Wienerin geklärt

Für den 25-jährigen Algerier klickten die Handschellen Foto: APA/THEMENBILD

N ach dem brutalen Überfall und der Vergewaltigung einer 92-jährigen Frau am 11. Oktober in einem Pensionistenheim in Wien-Wieden hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausgeforscht. Die Pressestelle bestätigte einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung", dass ein 25-jähriger Algerier dingfest gemacht wurde. Laut Polizei hat der Mann am Tatort DNA-Spuren hinterlassen. Da der 25-Jährige bereits in Linz wegen Eigentumsdelikten in Haft sitzt, gab es nun einen Treffer.