Felix Auböck, der an den Vortagen Landesrekord über 200 m geschwommen war und auch die 400 m gewonnen hatte, kraulte über 1.500 m als Zweiter in 15:07,22 Minuten seine schnellste Zeit seit 2017. Nächstes Wochenende gehen in Graz die Staatsmeisterschaften in Szene.