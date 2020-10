Laut Budgetbegleitgesetz erhält Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) kommendes Jahr 20 Mio. Euro für die "Bekämpfung pandemiebedingter Armutsfolgen". Aus diesem Topf soll der Minister den 100 Euro-Kinderzuschuss für Sozialhilfebezieher finanzieren, wofür ca. 13 Mio. Euro veranschlagt werden. Der Rest soll in einen Energiezuschuss zur Sozialhilfe fließen (maximal 100 Euro pro Haushalt). Die Länder sollen das Geld nicht mit der regulären Sozialhilfe gegenrechnen, auch gepfändet werden darf es nicht.

Scharfe Kritik an dem Plan kommt von der FPÖ, die 20 Mio. Euro für zu wenig hält. Klubchef Herbet Kickl forderte am Freitag einmal mehr einen 1.000 Euro Gutschein für alle Österreicher: "Das hilft auch unseren heimischen Unternehmen, weil dieses Geld eins zu eins in den Binnenkonsum fließt."