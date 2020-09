Wien strebt 3.000 Impfungen gegen Influenza pro Tag an .

Wien strebt 3.000 Impfungen gegen Influenza an. "Wir haben vor, sieben Impfzentren und 34 Impfstraßen zu errichten", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei einer Pressekonferenz zur Gratis-Impfaktion der Stadt am Montag. Außerdem soll eine "Impfbim" an stark frequentierten Plätzen Halt machen. "Wir haben den Ehrgeiz, gemeinsam die Impfrate in Wien um das Dreifache zu erhöhen", so Ludwig.