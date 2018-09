712 kg Heroin auf dem Weg nach Österreich beschlagnahmt .

Eine Rekord-Menge an Drogen, die Richtung Österreich transportiert hätte werden sollen, haben bulgarische Zollfahnder an der EU-Außengrenze zur Türkei aus dem Verkehr gezogen. In einem aus dem Iran kommenden Lkw, der Baumaterial geladen hatte, wurden zwischen Bauplatten aus Gipskarton 712 Kilogramm Heroin entdeckt. Das beschlagnahmte Rauschgift stellt einen Wert von rund 23 Millionen Euro dar.