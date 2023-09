Militär Bundesheer - C-390 von Embraer folgt Hercules nach

Verteidigungsministerin Tanner setzt auf Kooperation mit Niederlanden Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Werbung

D ie Entscheidung über die Nachfolge der in die Jahre gekommenen Hercules-Transportmaschinen des Bundesheeres ist gefallen: Die C-390 des brasilianischen Herstellers Embraer soll in Zukunft zum Einsatz kommen, berichtete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Diese hätten als einziges Modell alle Anforderungen erfüllt. Beschaffen will man die Maschinen in Kooperation mit den Niederlanden.