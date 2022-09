Interne Bewertung Bundesheer hat Probleme mit Befüllen von Auslandsmissionen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Das Bundesheer ist über 20 Jahren im Kosovo Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

D as Bundesheer hat massive Probleme, genügend Soldaten für die Auslandsmissionen am Balkan zu finden. Die Schwierigkeiten sind nicht neu und sie werden immer größer. Das geht aus einer der APA vorliegenden internen Bewertung der Auslandseinsätze hervor. Sowohl die Kosovo-Mission als auch der Einsatz in Bosnien und Herzegowina sind demnach gefährdet. Besonders dramatisch ist die Lage beim medizinischen Personal.