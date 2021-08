Hartberg will auch gegen Salzburg überraschen .

Gleich in der ersten Runde der neuen Bundesliga-Saison hat der TSV Hartberg mit einem 2:0-Sieg bei Rapid überrascht. In der 6. Runde empfangen die Oststeirer am Samstag Red Bull Salzburg und fürchten auch den Meister und Champions-League-Teilnehmer nicht. Der starke Aufsteiger Austria Klagenfurt empfängt ebenfalls am Samstag die WSG Tirol. Der Wolfsberger AC muss zu den viertplatzierten Altachern. Anpfiff ist jeweils um 17.00 Uhr.