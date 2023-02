Politische Bewegungen Bundespräsident gibt Kickl nicht zur Strafverfolgung frei

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Van der Bellen lässt Kickl nicht strafrechtlich verfolgen Foto: APA/MANFRED FESL

B undespräsident Alexander Van der Bellen wird in den Ermittlungen wegen Ehrenbeleidigung gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl keine Ermächtigung zur Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft erteilen. Dies teilte die Präsidentschaftskanzlei am Dienstag in einer Aussendung mit. Kickl hatte in seiner Rede am politischen Aschermittwoch in Ried im Innkreis das Staatsoberhaupt "Mumie" und "senil" genannt.