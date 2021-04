Klima-Appell von Van der Bellen zum Earth Day .

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat anlässlich des internationalen Earth Day am 22. April einen eindringlichen Appell an die Staatengemeinschaft gerichtet, rasche und mutige Schritte zur Bekämpfung der Klimakrise einzuleiten. "Während die Welt von der Corona-Pandemie in Atem gehalten wird, hat die Klimakrise keine Pause gemacht", sagte er in einer Aussendung. Auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sah den Planet "an einem Wendepunkt".