"Noch ist Sommer. Ein schöner Sommer", meint der Bundespräsident in dem Video, das auch Szenen seiner Begegnungen der vergangenen Wochen zeigt. Man treffe Freunde und Verwandte, "vielleicht sogar Oma und Opa", und treibe Sport. "Echtes Sommerfeeling." Doch Herbst und Winter kommen bestimmt, erinnerte Van der Bellen, "und wie geht's dann weiter?". Die Impfung schütze, und selbst, wenn man doch angesteckt werde, verlaufe die Krankheit "weniger arg", betont das Staatsoberhaupt. "Also, nützen Sie bitte das Impfangebot. Seien Sie Teil der Lösung." So werde man "das Virus schon in die Schranken weisen", meinte Van der Bellen. "Gemeinsam werden wir das schon hinkriegen."