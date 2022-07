Bundespräsidentenwahl Rosenkranz soll als Präsident Österreich "zurück holen"

FPÖ-Präsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz offiziell präsentiert Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

F PÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz hat sich am Mittwoch in seiner neuen Rolle erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Keinen Zweifel ließ der amtierende Volksanwalt bei der Präsentation im Wiener DC Tower, dass er die Linie von Parteichef Herbert Kickl etwa gegen die Coronapolitik mittragen will. Beworben wird seine Kandidatur mit dem Slogan "Holen wir uns unser Österreich zurück" - und dem ikonischen Balkonbild von Leopold Figl (ÖVP) mit dem Staatsvertrag.