Burg Landskron ist "der schönste Platz", Hardegg landet am "Stockerl"

Die zehnte Ausgabe der Show verfolgten im Schnitt 987.000 Personen bei einem Marktanteil von 37 Prozent im Fernsehen. Laut einer Aussendung war der Marktanteil nie zuvor in der Sendegeschichte höher.

Auf die Suche nach dem schönsten Platz des Landes begaben sich erneut Armin Assinger und Barbara Karlich. Ihr Bundesland repräsentierten die Moderatoren und Moderatorinnen der neun ORF-Landesstudios und die Promi-Jury bestehend aus Thomas Stipsits, Annemarie Moser, Herbert Prochaska, Susanne Höggerl, Lukas Perman, Lilian Klebow, Fritz Strobl, Franz Posch und Laura Bilgeri. Den Sieger kürte jedoch auch im Jubiläumsjahr am Ende der Sendung das Fernsehpublikum per Live-Voting via Telefon und SMS.

Zur Wahl standen heuer außerdem der Eisenberg im Burgenland, der Himmelsberg in der Steiermark, die Altstadt von Steyr in Oberösterreich, das Palmenhaus Schönbrunn in Wien, das Pillerseetal in Tirol und der Spullersee in Vorarlberg. Die bisherigen Sieger-Plätze der vergangenen neun Jahre waren der Grüne See im steirischen Tragöß (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016), der Vorarlberger Körbersee (2017), der Schiederweiher in Oberösterreich (2018), der Lünersee in Vorarlberg (2019), die Strutz-Mühle in der Steiermark (2020), der Wiegensee in Vorarlberg (2021) und zuletzt das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark.