Neue Neffentrick-Versuche: Polizei warnt .

Im Burgenland warnt die Polizei angesichts zweier kürzlich gescheiterter Betrugsversuche erneut vor dem "Neffentrick". Täter, die sich am Telefon als Angehörige ausgeben, versuchen dabei, potenziellen Opfern Geld herauszulocken. Im Bezirk Mattersburg erhielten am Freitag zwei Frauen derartige Anrufe von Unbekannten, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.