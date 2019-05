Der Mann wurde Freitagfrüh in einer Putzerei in Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) auf frischer Tat ertappt und festgenommen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Er ist geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Beamte des Landeskriminalamtes Steiermark, der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, der Polizeiinspektion Ilz-FGP (Fremden- und Grenzpolizei) sowie der Polizeiinspektion Hartberg hatten den Mann bereits längere Zeit im Verdacht gehabt. Er wurde auch observiert.

Gegen 3.50 Uhr beging der Mann praktisch unter den Augen der Ermittler den Einbruch in die Putzerei und wurde festgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber beträchtlich sein.