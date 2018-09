Wettbüro-Überfälle: Mann (21) in Eisenstadt vor Gericht .

Insgesamt drei Raubüberfälle auf Wettbüros im Burgenland sowie in der Steiermark werden einem 21-Jährigen vorgeworfen, der sich kommenden Donnerstag am Landesgericht in Eisenstadt verantworten muss. Der Beschuldigte soll sich außerdem am Sparbuch eines gemeinnützigen Vereins bedient haben, bei dem er Obmann war.