Testbetrieb für Virtual-Reality-Brillen in Pflegeheimen .

Das burgenländische Hilfswerk startet in drei Seniorenheimen den Probebetrieb für Virtual-Reality-Brillen, mit denen die Bewohner auf Reisen gehen und an vertraute Orte aus der Erinnerung zurückkehren können. Ab August werde es in Kooperation mit dem Oberwarter Unternehmen VitaBlick "virtuelle Reisebüros" in den Heimen geben, teilte Hilfswerk-Geschäftsführer Karl Schiessl am Montag mit.