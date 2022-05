Wieder starke Unwetter: Schaden in Millionenhöhe

Werbung

Nach Angaben der Hagelversicherung wurden im Burgenland 1.000 Hektar und in der Steiermark 2.100 Hektar Agrarfläche teilweise massiv geschädigt. Der Gesamtschaden beträgt demnach allein durch die Unwetter am Mittwoch rund 1,8 Millionen Euro.

Insgesamt entstand in den letzten 36 Stunden in weiten Teilen Österreichs ein Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von über drei Millionen Euro. Für die Steiermark gab die Hagelversicherung den Schaden in der Landwirtschaft in den letzten beiden Tagen mit 1,9 Millionen Euro an, für das Burgenland mit 1,25 Millionen Euro.