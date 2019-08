Die Freiwilligen, die an einer Schulung, einer Übung und einer Jahreshauptdienstbesprechung teilnehmen, sollen künftig 100 Euro pro Jahr erhalten, verkündete Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Tschürtz will den Feuerwehrleuten, die im Burgenland im vergangenen Jahr bei 7.341 Einsätzen geholfen haben, damit etwas für die "unbezahlte Arbeit" in ihrer Freizeit zurückgeben. Wie genau die Kriterien für den Erhalt des Wertschätzungsbeitrags aussehen werden, soll in den nächsten Monaten erarbeitet werden.

Die drei bereits genannten Voraussetzungen würden derzeit etwa 3.000 der rund 17.000 Feuerwehrmitglieder erfüllen. Für die Finanzierung will Tschürtz noch an die Gemeinden herantreten, die einen Teil übernehmen könnten.