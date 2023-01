Tödlicher Verkehrsunfall Bus stürzte in Schlucht: Mehr als 40 Tote in Pakistan

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Schwere Busunfälle in Pakistan keine Seltenheit (Archivbild 06/2021) Foto: APA/dpa/Reuters

B ei einem schweren Busunglück in der südwestpakistanischen Provinz Belutschistan sind mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus stürzte laut einem Behördenvertreter am Sonntag im Bezirk Lasbela von einer Brücke und ging sofort in Flammen auf. Vier Insassen konnten demnach bisher lebend geborgen werden. Insgesamt soll der Bus zum Zeitpunkt des Unglücks 48 Passagiere transportiert haben.