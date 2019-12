Etwas Regen in Australien, doch Feuer wüten weiter .

Ein willkommenes Präsent: Seit Monaten wüten Buschbrände in Australien, am Christtag hat ein leichter Regenschauer in der Früh einigen Ortschaften etwas Entlastung beschert. "Es ist das beste Weihnachtsgeschenk, das ich bekommen habe", sagte Phil Sutton der Zeitung "Sydney Morning Herald" (Mittwoch). Sutton lebt in Upper Lansdowne in dem besonders stark betroffenen Bundesstaat New South Wales.