Busquets wurde auch mit einem Wechsel in die saudi-arabische Liga in Verbindung gebracht, Al Hilal und Al Nassar dürften Angebote für ihn abgegeben haben. Berichten zufolge will Miami noch einen dritten ehemaligen Barca-Spieler verpflichten: Es bestehe Interesse an Linksverteidiger Jordi Alba, der den spanischen Meister am Ende der Saison ebenfalls verlässt, hieß es.