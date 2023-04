BVT-Prozess: Verhandlung öffentlich

Werbung

Weder sei durch einen Prozess coram publico die öffentliche Sicherheit gefährdet, noch würden dadurch Staatsgeheimnisse veröffentlicht werden. Zwischenstaatliche Beziehungen seien durch eine öffentliche Erörterung nicht gefährdet, betonte die Richterin, da über den Inhalt der Verhandlung in den letzten Jahren sowohl in nationalen als auch internationalen Medien berichtet wurde. In der Öffentlichkeit der Verhandlung liege eine wichtige Kontroll- und Präventivfunktion. Das Ergebnis des Verfahrens würde durch einen Ausschluss der Öffentlichkeit entwertet werden, betonte sie. In gewissen Fällen könnten die Angeklagten aber Anträge auf temporären Ausschluss der Öffentlichkeit, für gewisse Verhandlungsteile, stellen, so die Richterin.

Dem ehemaligen BVT-Abteilungsleiter Martin W., dem Ex-Spionagechef Bernhard P. und zwei früheren Chefinspektoren wird vorgeworfen, sie hätten einen General der syrischen Staatssicherheit in Österreich untergebracht, ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft und die Strafverfolgungsbehörden nicht vom Aufenthalt des mutmaßlichen Kriegsverbrechers in Österreich informiert, sodass die Staatsanwaltschaft Wien gegen diesen erst verspätet ermitteln konnte. Dabei sollen sie Unterstützung von einem hochrangigen Beamten des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) bekommen haben, der sich nun mit Ihnen die Anklagebank teilt. Das Verfahren gegen W. wurde am Freitag aber vorerst ausgeschieden, er soll aufgrund einer Erkrankung derzeit nicht verhandlungs- und transportfähig sein. Dem Vernehmen nach lebt W. in Dubai.