Sablikova und Roest Mehrkampf-Weltmeister .

Die Tschechin Martina Sablikova hat bei der Mehrkampf-Weltmeisterschaft in Calgary mit zwei Weltrekorden ihren fünften WM-Titel geholt. Einen Tag nach ihrem Weltrekord über 3.000 m lief die dreifache Eisschnelllauf-Olympiasiegerin am Sonntag über 5.000 m in 6:42,01 Minuten neuerlich Bestmarke. Sablikova hält nun die Weltrekorde über 3.000 m, 5.000 m und 10.000m.