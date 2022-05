Tennis Carlos "Carlitos" Alcaraz krönt Lauf mit Titel in Madrid

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Der Tennis-Mann der Stunde: Carlos "Carlitos" Alcaraz Foto: APA/AFP

C arlos Alcaraz hat seinen sensationellen Lauf beim Masters-1000-Turnier in Madrid am Sonntag im Finale gekrönt. Nach Siegen über Rafael Nadal und Novak Djokovic in Folge, was zuvor noch keinem Spieler auf Sand beim gleichen Turnier gelungen war, überrollte er im Endspiel auch noch Alexander Zverev. Der als Nummer zwei gesetzte Deutsche war beim 3:6,1:6 chancenlos. Für Alcaraz war es der vierte Titel 2022 - nach Rio de Janeiro, dem Masters-1000-Sieg in Miami und Barcelona.