Staatsanwalt fordert bis zu zehn Jahre Haft für .

US-Entertainer Bill Cosby hat nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft keinerlei Reue für seine sexuellen Übergriffe gezeigt und sollte fünf bis zehn Jahre ins Gefängnis. Das sagte Staatsanwalt Kevin Steele in seinen abschließenden Bemerkungen am Montag. Richter Steven O'Neill will am Dienstag das Strafmaß für Cosby verkünden.