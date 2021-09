Erster großer Prozess nach Polizeiaktion in Wien .

Am Wiener Straflandesgericht findet am Mittwoch der erste große Prozess in der Causa "Operation Achilles" statt. Bei der Polizeiaktionen gegen das Organisierte Verbrechen wurden weltweit mehr als 800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen, in Österreich gab es mehr als 80 Festnahmen. Nun steht in Wien ein 39-jähriger Serbe vor Gericht, der in der österreichischen Bundeshauptstadt kiloweise reines Kokain, aber auch Heroin und Marihuana übernommen und weitergegeben haben soll.