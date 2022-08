Cetinje Zehn Menschen von Amokläufer in Montenegro getötet

Spurensicherung nach dem Amoklauf mit mehreren Toten in Cetinje Foto: APA/dpa

E in Amokläufer hat in der montenegrischen Kleinstadt Cetinje am Freitag zehn Menschen erschossen und ist danach von einem Passanten getötet worden. Wie die diensthabende Staatsanwältin Andrijana Nastic nach Angaben des Portals "vijesti.me" mitteilte, waren unter den Todesopfern zwei Kinder. Die Motive des 34-jährigen Angreifers seien unklar.