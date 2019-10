"Wir reisen nach Piräus, um zu gewinnen. Es wäre ein großer Schritt Richtung Achtelfinale", betonte Bayern-Profi Ivan Perisic vor der Abreise.

In der Bundesliga blieben die Münchner jedoch zuletzt beim 1:2 gegen Hoffenheim und 2:2 in Augsburg sieglos. "Wir wollen die letzten beiden Bundesliga-Spiele abhaken und nach vorne blicken", bekräftigte Kroatiens Vizeweltmeister Perisic, der auf der linken Seite gemeinsam mit dem nach seiner Rippenverletzung wieder fitten ÖFB-Star David Alaba spielen dürfte.

Für Alaba ist das Duell mit Olympiakos auch eine Rückkehr: Im September 2015 feierte er mit den Bayern in der Champions-League-Gruppenphase einen 3:0-Erfolg in Piräus. "Olympiakos ist als Team sehr stark, insbesondere hier zuhause mit den Fans im Rücken", sagte der Wiener. Alaba äußerte sich auch zu den Personalfragen in der Defensive. "Wir haben in den letzten Wochen in der Viererkette viel durchgewechselt aufgrund von Ausfällen. Wir wollen wieder stabiler stehen und über einen längeren Zeitraum wieder weniger Gegentore und Kontinuität bekommen", meinte der 27-Jährige.

Im Gegensatz zu den im Pool B makellosen Bayern steht Bayer Leverkusen nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Lok Moskau und einem 0:3 bei Italiens Serienchampion Juventus Turin noch ohne Punkt in der Gruppe D da. Nun wartet am Dienstagabend (18.55 Uhr) das nächste schwere Auswärtsmatch bei Atletico Madrid. "Nach zwei Niederlagen haben wir schon eine gewisse Drucksituation. Wir müssen punkten, und am besten fangen wir in Madrid damit an", gab Leverkusens Sportchef Rudi Völler am Montagvormittag vor dem Abflug zu Protokoll.

Spaniens Vizemeister ist für das Bayer-Werksteam ein bekannter Gegner, gab es doch in den vergangenen neun Jahren bereits sechs Duelle mit den "Colchoneros". Mit zwei Siegen (bei drei Remis und einer Niederlage sowie 7:5 Toren) liegen die Madrilenen im direkten Vergleich knapp vorne, gehen aber nun als klarer Favorit ins Heimspiel. Denn während Atletico seit Mitte September in Pflichtspielen (zwei Siege, fünf Remis) ungeschlagen ist, holte Leverkusen wie die Bayern aus den jüngsten beiden Bundesliga-Spielen nur einen Zähler.

Zuletzt kassierte das Team von ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger am Freitag eine herbe 0:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt, bei der Österreichs Innenverteidiger Aleksandar Dragovic einen rabenschwarzen Tag erwischte. Nach der "sehr schlechten ersten Halbzeit" beim 0:3 müsse sein Team "bei Atletico über 90 Minuten ein richtig gutes Spiel machen", forderte deshalb Völler.

Neben Leverkusen hat auch Real Madrid bei Galatasaray Istanbul eine Drucksituation zu bewältigen, denn der Champions-League-Rekordsieger erreichte nach der 0:3-Auftaktniederlage bei Paris Saint-Germain nur ein 2:2 im Heimspiel gegen Brügge. Damit blieb der spanische Rekordmeister erstmals im wichtigsten Europacup-Bewerb in den ersten beiden Gruppenspielen sieglos und ist aktuell nur Schlusslicht der Gruppe A. Luka Modric und Gareth Bale werden Real am Bosporus aufgrund von Blessuren fehlen. "Wir wissen, worum es geht. Wir müssen gewinnen, es gibt keine andere Option", sagte Trainer Zinedine Zidane.

Im Pool C steht dagegen erwartungsgemäß Manchester City mit dem Punktemaximum an der Spitze und peilt im Heimspiel gegen den noch zählerlosen Champions-League-Neuling Atalanta Bergamo den dritten Sieg an. Im zweiten Match in dieser Gruppe treffen bereits um 18.55 Uhr (MESZ) in Charkiw Schachtar Donezk und Dinamo Zagreb mit dem Ex-Austrianer Emir Dilaver im Kampf um Platz zwei aufeinander.