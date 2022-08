Champions League "Creme de la Creme": Salzburg in CL gegen Milan und Chelsea

Salzburg will in der Königsklasse wieder groß aufspielen Foto: APA/AFP

F ußball-Serienmeister Salzburg tritt in der Champions League gegen zwei äußerst namhafte Gegner an. Der Achtelfinalist der Vorsaison, der zum vierten Mal in Folge die Gruppenphase in Angriff nimmt und bei der Auslosung in Istanbul am Donnerstag aus Topf drei gezogen wurde, trifft ab September in Pool E auf Italiens Meister AC Milan, Chelsea und Dinamo Zagreb. Das erste Match steigt am 6. oder 7. September, der genaue Spielplan steht spätestens am Samstag fest.